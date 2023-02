Au Luxembourg : Nickie vit dans un 42m², acheté à 160 000 euros

«Je connais des personnes qui ont une armoire plus grande que ma maison», s'amuse Nickie Lippert. La présidente de l'ASBL Tiny House Community Luxembourg vit depuis septembre 2021 dans une micromaison, située dans le jardin de ses parents à Dahlem. Les communes vont bientôt pouvoir modifier leurs règlements d’urbanisme pour pouvoir intégrer les «tiny houses», a indiqué lundi le ministère de l'Intérieur. L'exemple de Nickie Lippert montre que des initiatives ont déjà fleuri.

La micromaison se compose de deux wagons, pour une superficie totale de 42m². «Je l'ai achetée pour plus de 160 000 euros, clé en main, à une société allemande», explique la résidente. La maison est en bois et bénéficie d'une isolation en fibre de verre. «L'hiver, quand il fait moins de 9 degrés, je me chauffe avec du bois de cheminée, indique Nikie Lippert. L'été, il ne fait pas trop chaud à l'intérieur».