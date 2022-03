Nicolas a quitté la Suisse pour devenir créateur IKEA

Derrière chaque objet original d'IKEA se cache un créateur. Nicolas Cortolezzis est l'un d'eux.

«Nous sommes 14 créateurs et nous travaillons également avec 80 free-lances dans le monde», explique Nicolas, installé en famille en Suède. Pour son plat, il a travaillé pendant des mois avec des spécialistes vietnamiens du bambou. «Je voulais connaître leur technique pour fendre et tresser ce matériau résistant et plus solide que l'acier même s'il reste flexible».

En alliant savoir-faire ancestral et technologies high-tech, il a imaginé de mouler les feuilles de bambou tressées pour obtenir un nouveau matériau à mi-chemin entre le bois et le textile. «C'est mince, mais finalement très résistant. Et cela peut se mouler en trois dimensions pour obtenir des objets». Au terme d'un long processus et de plusieurs voyages sur place, le plat IKEA PS Skal est né, avec ses différentes et si simples figures géométriques. Se projetant vers l'avenir, Nicolas imagine maintenant appliquer sa technique à des meubles.