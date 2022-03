Crise au Venezuela : Nicolas Maduro appelle Vladimir Poutine à l'aide

Le président vénézuélien, dont le pays croule sous les sanctions américaines, est à Moscou pour solliciter l'aide de Poutine.

«Nous soutenons vos efforts visant à aboutir à la paix sociale et toutes vos actions visant à harmoniser les relations avec l'opposition», a déclaré M. Poutine, au début de sa rencontre avec M. Maduro, dans sa résidence officielle de Novo-Ogarevo, près de Moscou. «Et naturellement, nous condamnons toutes les actions à caractère évidemment terroriste, toutes les tentatives de renverser la situation à l'aide de la force», a-t-il souligné.

M. Maduro, dont le pays est frappé par des sanctions américaines et par une sévère crise économique, cherche le soutien de ses alliés à un peu plus d'un mois du début de son deuxième mandat. Réélu en mai dernier lors d'élections dont les résultats ne sont pas reconnus par une grande partie de la communauté internationale, M. Maduro doit débuter un second mandat, le 10 janvier.