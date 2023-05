Justice en France: Nicolas Sarkozy condamné à trois ans de prison, dont un ferme

Nicolas Sarkozy a été condamné mercredi, en appel à Paris, à trois ans de prison, dont un an ferme à exécuter sous bracelet électronique, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. La cour d'appel de Paris a confirmé la peine prononcée en première instance, le 1er mars 2021, contre l'ancien président de la République, 68 ans, qui a écouté la décision assis sur le banc des prévenus, la mâchoire serrée.

Nicolas Sarkozy est le premier ancien président condamné à de la prison ferme, son ancien mentor Jacques Chirac s'étant vu infliger en 2011, deux ans de prison avec sursis dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris. Son avocat historique Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont été également reconnus coupables d'avoir noué un «pacte de corruption» avec Nicolas Sarkozy en 2014, et condamnés à la même peine. L'avocate de l'ancien chef de l'État a indiqué à l'issue du verdict que Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation.

Inéligible pendant trois ans

La cour d'appel a en outre prononcé une interdiction des droits civiques de trois ans pour M. Sarkozy, ce qui le rend inéligible, ainsi qu'une interdiction d'exercer de trois ans pour Me Herzog. Le 13 décembre, le parquet général avait réclamé trois ans d'emprisonnement avec sursis à l'encontre des trois prévenus, qui ont toujours nié toute corruption.

L'ancien homme fort de la droite a contesté «avec la plus grande force» lors du procès en appel ces accusations, réaffirmant à la barre n'avoir «jamais corrompu qui que ce soit». Cette décision était attendue alors que Nicolas Sarkozy sera rejugé en appel à l'automne, dans l'affaire «Bygmalion», et qu'il est sous la menace d'un troisième procès retentissant: le PNF a requis jeudi son renvoi en correctionnelle dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Paul Bismuth

Ce dossier judiciaire, qui met également en cause trois anciens ministres de l'ex-président, est indirectement à l'origine de l'affaire des écoutes. Fin 2013, les juges d'instruction chargés de l'enquête sur les soupçons de corruption libyenne avaient décidé de «brancher» les deux lignes de Nicolas Sarkozy. Ils découvrent alors l'existence d'une troisième ligne, officieuse.

Achetée le 11 janvier 2014 sous l'identité de «Paul Bismuth» – une connaissance de lycée de Me Herzog – elle est dédiée aux échanges entre l'ex-président et son avocat et ami de longue date. Leurs conversations téléphoniques au langage parfois fleuri, diffusées pour la première fois à l'occasion du deuxième procès en décembre dernier, sont au cœur du dossier.