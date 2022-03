Nicolas Sarkozy engage un «cyber espion»

Le président français a décidé de tout voir et de tout savoir de ce qui se passe à son sujet sur la Toile. Voila en quoi consiste le job de Nicolas Princen.

L’affaire du SMS à Cécilia, la vidéo du «Casse-toi pauv’ con» ou son regrad appuyé sur le décolleté de Bar Rafaëli. Autant de dérapages non-contrôlés de Nicolas Sarkozy qui ont fait le bonheur des internautes et qui ont fortement écorné son image de président. Pour le politicien, habitué à contrôler son information, la Toile représente donc un danger potentiel difficilement contrôlable.

Pour y remédier, Nicolas Sarkozy a fait appel à Nicolas Princen, un jeune diplômé BCBG comme l’annonçait le site Internet Libération.fr. Ancien chargé de développement du site sarkozy.fr, il fonctionne aujourd’hui comme l’œil du président sur Internet. Son rôle: répertorier les informations, rumeurs et attaques contre Sarkozy et en alerter l’Élysée en cas d’attaques inopinée. Sites Internet, blogs, forums de discussion, tout passera sous la loupe du jeune spécialiste des cyber-attaques. Objectif non-avoué de ce nouveau dispositif: mettre sous l’éteignoir des rumeurs pouvant nuire à l’image sacro-sainte du Président Sarkozy et de sa nouvelle épouse, Carla Bruni-Sarkozy.