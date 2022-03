Selon Newsweek : Nicolas Sarkozy serait le symbole de l’extrême droite

Depuis quelques semaines, les médias européens attaquent ouvertement le président français sur sa politique contre les Roms. Désormais, la presse américaine de s’y met également.

Début septembre, c’était l’hebdomadaire anglais The Economist qui avait fait sa Une en représentant Nicolas Sarkozy minuscule à côté de sa femme, avec ce titre singlant: «L’incroyable président qui rétrécit». Quelques jours plus tard, après les critiques de Viviane Reding, la commissaire européenne à la Justice et aux Droits de l'Homme, qui menace de lancer une procédure contre la France, la presse européenne n’avait pas manqué de tacler le président.