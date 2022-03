Nicole Kidman est maman d'une petite Sunday Rose

L'actrice australienne a donné naissance aux États-Unis à une fille, née de son mariage avec le chanteur Keith Urban.

"Nicole et Keith Urban sont enchantés d'annoncer que Nicole Kidman a donné naissance à une petite fille lundi matin aux États-Unis," a annoncé son agent Allen Eichhorn dans un communiqué.

Le bébé s'appelle "Sunday Rose Kidman Urban et pèse 2,9 kilos. Keith Urban était présent lors de l'accouchement, et la mère et l'enfant se portent bien", indique le communiqué.