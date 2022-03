Nicole Richie, épanouie

«Nicole fait ses propres purées de haricots verts et crée des albums photos de sa fille. Elle tient aussi un journal, où elle raconte le quotidien de Harlow, ce qui fait d’elle la meilleure mère que j’aie jamais vue», confie le rocker Joel Madden (29 ans) à People au sujet de sa compagne, Nicole Richie (27 ans), qui pose en Une du magazine.

La naissance de leur fille en janvier dernier a transformé l’héroïne de «The Simple Life», à l’époque fêtarde et amie de Paris Hilton, en femme responsable et épanouie. Quand on demande au couple s’il se mariera, Joel répond: «Quand nous déciderons de nous marier, ne vous inquiétez pas, vous serez au courant!».