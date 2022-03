Nicole Richie veut pimenter sa vie sexuelle

Après avoir accouché d’une fille au début de l’année, la fille adoptive de Lionel Richie a décidé de tout mettre en œuvre pour relancer sa relation avec Joel Madden.

Mais ce n’est pas tout, la starlette américaine a fait des modifications dans la chambre à coucher du couple pour en faire une véritable «loveroom», comme le raconte l’ami de Nicole Richie et Joel Madden: «Nicole a recouvert le lit d'une couette en soie et elle a mis des petites lampes à lumière tamisée un peu partout pour créer une ambiance romantique. C'est vraiment intime. Rendre l'atmosphère sexy est l'une de ses préoccupations en ce moment. Elle veut avoir Joel pour elle toute seule et verrouiller la porte derrière eux pendant quelques jours».