À Sydney : Nicole Scherzinger fait monter son homme sur scène... pour un strip-tease hot

Elle a ainsi annoncé «un invité très spécial» et a invité l'ex-rugbyman écossais à la rejoindre. Il s'est alors assis sur une chaise et s'est laissé déshabiller par les danseuses de sa chérie, et a fini en sous-vêtements, pour le plus grand plaisir des spectateurs, l'homme de bientôt 38 ans étant plutôt bien bâti.