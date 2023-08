Cédéao: Niger: l’intervention militaire «dernière option sur la table»

Le commissaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) chargé des affaires politiques et de la sécurité, Abdel-Fatau Musah, s’est exprimé mercredi 2 août à l’ouverture d’une réunion des chefs d’état-major ouest-africains à Abuja, au Nigeria.

«L’option militaire est la toute dernière option sur la table, le dernier recours, mais nous devons nous préparer à cette éventualité», a déclaré le commissaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) chargé des affaires politiques et de la sécurité, Abdel-Fatau Musah. Il s’exprimait à l’ouverture d’une réunion des chefs d’état-major ouest-africains à Abuja, au Nigeria, qui doit s’achever vendredi, deux jours avant l’expiration, dimanche, d’un ultimatum de la Cédéao, exigeant un retour à l’ordre antérieur.

Dégradation de la situation

À Niamey, le chef des militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey, le général Abdourahamane Tiani, a déclaré «rejeter en bloc les sanctions» et «refuser de céder à toute menace». «Le CNSP (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au pouvoir) rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toute menace et d’où qu’elles viennent», a-t-il déclaré dans un discours télévisé dans la soirée, à la veille de la commémoration de l’indépendance du pays, ancienne colonie française. «Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger».