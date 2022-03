Nigeria: 300 morts dans les affrontements

Plus de 300 personnes ont été tuées dans le nord du Nigeria depuis le début, dimanche, des affrontements entre forces de l’ordre et islamistes radicaux, après de nouveaux combats ayant fait 43 morts mercredi, selon les derniers chiffres transmis par la police. Les combats qui ont repris hier matin dans les environs de Potiskum, ont fait 43 morts, a indiqué un policier s’exprimant sous couvert d’anonymat. Plus tôt, un autre avait fait état de 30 morts.