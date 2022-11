Den Atelier : Nightwish revient pour sa tournée européenne

Concert

Le groupe présentera son nouvel album studio «HUMAN.:||:NATURE» et maintiendra sa réputation d'un des meilleurs groupes live de la musique metal. Connus pour leurs scénographies uniques et leurs effets pyrotechniques, les héros finlandais du metal symphonique Nightswish promettent d'emmener leur public dans un voyage audiovisuel spectaculaire, une fois de plus.