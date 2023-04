Nike casse sa tirelire pour «garder» Haaland

L’insoutenable suspense est terminé. Sans sponsor équipementier depuis le 1 er janvier 2022 et la fin de son contrat avec Nike, Erling Haaland (22 ans) a finalement choisi de prolonger sa collaboration avec cette même marque américaine, à laquelle il est par ailleurs lié depuis l’âge de 14 ans. Au grand désespoir de Puma et d’Adidas qui ont tout fait pour attirer chez elles l’attaquant vedette de Manchester City et de l’équipe de Norvège.

Mais pour battre cette féroce concurrence, Nike a dû casser sa tirelire en proposant au Norvégien un contrat à la hauteur vertigineuse de 22,7 millions d’euros annuels. Et comme - selon plusieurs indiscrétions dont notamment celles du site revelo.com - l’accord porterait sur dix ans au moins, Erling Haaland est d’ores et déjà assuré de toucher près de 230 millions d’euros rien qu’avec son sponsor principal.

Tête d’affiche avec Mbappé

Des chiffres astronomiques qui sont dus à un important changement de stratégie de la grande marque américaine. En 2020, au moment où la pandémie a fait son apparition, Nike a en effet décidé de miser gros sur quelques stars bien ciblées, et censées lui rapporter beaucoup d’argent, au lieu de «disperser» ses efforts sur une multitude d’athlètes de haut niveau. Ainsi, Haaland se partage désormais avec le Français Kylian Mbappé une bonne partie du gâteau publicitaire de la marque. Et cela même si Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo ou Marcus Rashford sont toujours sous contrat avec la marque américaine.

Un tel investissement sur une durée aussi inhabituelle démontre clairement que Nike a pour objectif de créer un projet qui se prolongera jusqu’au terme de la carrière du Norvégien. Lors des rencontres entre les deux parties, le nom de Ronaldo revenait d’ailleurs fréquemment sur la table. Car Nike veut que Haaland soit l’héritier du champion du monde brésilien, qui a marqué toute une époque avec son célèbre «R9». Dans le but de non seulement booster son développement sur le terrain, mais aussi de faire de lui une icône générationnelle. Les deux joueurs partagent la même position sur le terrain et une ambition identique de marquer le plus de buts possible.