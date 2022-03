Dauphiné Libéré - 3e étape : Nikias Arndt crée la surprise au sprint

L'Allemand a remporté mardi la troisième étape du Dauphiné Libéré, dans les rues du Teil. Christopher Froome conserve le maillot jaune après cette journée marquée par une chute collective.

On attendait Arnaud Démare, Thor Hushovd, ou encore Giaccomo Nizzolo, c'est finalement Nikias Arndt qui s'est imposé. Arndt, 22 ans, a devancé le Belge Kris Boeckmans et le Sud-Africain Reinardt Janse van Rensburg. L'Allemand est le quatrième sprinteur de l'équipe Giant à triompher cette année, après John Degenkolb, Marcel Kittel et Luka Mezgec.