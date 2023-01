Téléréalité: Nikola Lozina et Laura Lempika, c'est fini!

Le couple n'est plus. Instagram

«Après cinq années de vie commune et d'amour sincère, authentique, nous avons décidé avec Laura de nous séparer d'un commun accord», a indiqué jeudi soir Nikola Lozina sur Instagram. «Nous resterons un couple de parents pour notre merveilleux fils. Notre volonté à Laura et à moi-même est de pouvoir rester à l'écoute et présents l'un pour l'autre», poursuit-il en invitant ses abonnés «à respecter [leur] décision».

De son côté, dans le même temps, Laura Lempika a confié: «Nous dirons que toutes les belles choses ont une fin et c’est avec beaucoup d’émotion, beaucoup de respect et un accord commun… que je vous annonce la fin d’une belle histoire…» Elle a aussi mis l'accent sur «la plus belle des victoires : [leur] fils!» et «c’est ce qui compte le plus pour nous… Nous ferons en sorte qu’il soit le plus heureux possible».

Nikola Lozina et Laura Lempika – qui cumulent près de 4 millions d'abonnés à eux deux – s'étaient rencontrés en 2018 lors de la saison 3 de «Moundir et les apprentis aventuriers». Ils avaient accueilli leur petit Zlatan en décembre 2020 et s'étaient mariés en grande pompe en août dernier, devant un parterre de stars de la téléréalité.