Émission culte sur «TF1»: Nikos Aliagas arrête «50 Minutes Inside»

Après seize ans de bons et loyaux services, l'animateur a décidé d'arrêter d'animer l'émission de TF1. Une décision «mûrie et réfléchie».

«J'ai fait ma part, le bébé est une adolescente désormais» AFP

«En accord avec mes patrons, j'ai décidé d'arrêter car ma saison 2023/2024 va être chargée avec les nouvelles saisons de "Star Academy" et "The Voice"», a confié Nikos Aliagas au site Puremédias.com. C'est «l'émission que je présente depuis le plus longtemps dans ma carrière. C'est une grande partie de ma vie. Je me dis qu'il faut savoir passer la main et le faire quand je peux le faire», ajoute-t-il. Et puis «il y a d'autres animateurs».

«Depuis seize ans, je prends l'antenne à 17h50 et la rends à 1h du matin le samedi», résume-t-il. «C'est beaucoup. Je veux prendre du temps pour moi, pour me concentrer sur des enjeux autres et développer ce que je fais de plus en plus autour de la photo».

«Passer le relais me ravit»

Il n'est pas du tout nostalgique: «Passer le relais me ravit. J'ai fait ma part, le bébé est une adolescente désormais. Je pense y avoir mis mon ADN, maintenant il faut laisser l'adolescente grandir et la laisser devenir adulte». Il se souvient avec émotion et tendresse de tous ces entretiens qui font le succès de l'émission, comme son tête-à-tête avec Charles Aznavour ou encore avec Brad Pitt, «on a bien rigolé mais pas seulement (...) je me souviens des débuts de Bradley Cooper». Il regrette toutefois de ne pas avoir interviewé Alain Delon, car «mon père était son tailleur dans "Borsalino"».

Il ignore quand il tournera son dernier numéro et aimerait bien qu'une femme le remplace: «C'est bien aussi qu'il y ait des figures féminines à l'antenne mais c'est à la chaîne de le décider».