Cycliste luxembourgeoise: Nina Berton savoure une nouvelle vie chez Ceratizit

Depuis cet hiver, Nina Berton croque à pleines dents dans le monde du cyclisme professionnel. Après deux saisons dans la formation luxembourgeoise Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch, depuis disparue, la coureuse de 21 ans s'épanouit avec la formation allemande Ceratizit-WNT. «C'est beaucoup plus professionnel, savoure la native de Kehlen. On a quatre directeurs sportifs à plein temps, trois mécanos, cinq soigneurs... Pour la tête, c'est très bien. Je dois seulement me concentrer sur ma propre performance».

Après un début de saison où elle a aidé ses leaders sur le Tour des Flandres, les Strade Bianche ou Liège-Bastogne-Liège, Nina Berton participe ce week-end au Ceratizit Festival Elsy-Jacobs, où elle pourra jouer sa carte personnelle. «C'est une course importante pour moi et l'équipe le sait, donc je serai un peu libre de courir pour moi, annonce-t-elle. Je veux être agressive toute la course, me montrer et montrer que j'ai progressé. Le soutien de l'équipe me donne de la confiance. Et quand tu es plus confiante, c'est plus facile de performer».