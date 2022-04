Gagne tes places! : Ninho

Artiste à la carrière d’or, de platine et de diamant, Ninho est la personnalité de tous les records. Avec plus de 2 milliards de vues sur YouTube, il revient avec un nouvel album et une tournée qui s’annoncent à son image : grandioses!

Concert

L'essentiel t'offre tes places pour le concert de Ninho le 12 mai à 20h au Galaxie à Amnéville-les-Thermes.

Participe ici

Tirage au sort le 5 mai.