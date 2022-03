Jeux vidéo : Nintendo n’est pas game-over mais…

… le groupe japonais de jeu vidéo a fait état jeudi d'un déclin de 18,1% sur un an de son bénéfice net au terme de l'exercice 2009-2010, à 228,64 milliards de yens (1,7 milliard d'euros), à cause notamment de méventes en début de période.

Au cours de l'année budgétaire d'avril 2009 à mars 2010, Nintendo a totalisé un chiffre d'affaires de 1.434,37 milliards de yens (10,9 milliards d'euros), en repli de 22% sur un an, notamment à cause de taux de change défavorables et d'un premier semestres très décevant. Son gain d'exploitation pour les douze mois d'avril 2009 à mars dernier a pour sa part abandonné 35,8% sur un an à 356,57 milliards de yens (2,71 milliards d'euros), malgré les achats robustes de consoles en fin d'année 2009.