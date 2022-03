No Doubt revient dans la série «Gossip Girl»

Gwen Stefani va réintégrer le groupe No Doubt pour une apparition spéciale dans «Gossip Girl».

No Doubt y interprétera le titre «Stand and Deliver», une chanson du groupe des années 80 Adam and the Ants. Rappelons que la chanteuse de 39ans a formé No Doubt en 1987, avant de lancer sa carrière solo dix-sept ans plus tard.