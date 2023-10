Noah aide des enfants albinos en vendant des bracelets

Depuis le mois de juin, Noah fabrique des bracelets et les vend pour la bonne cause.

Du haut de ses 10 ans, Noah veut aider d'autres enfants à sa manière. «Je voulais faire quelque chose de bien pour les autres et ma maman m'a raconté qu'elle vendait des bracelets quand elle était petite. Elle m'a appris à les faire et j'ai décidé de faire comme elle», explique le garçon. Il a choisi d'en vendre afin de récolter de l'argent pour la Fondatioun Kriibskrank Kanner qui aide les enfants atteints d'un cancer et à leur famille. Entre juin et septembre, il a vendu environ 130 bracelets, ce qui lui a permis de remettre en septembre un chèque de 400 euros à la Fondatioun.