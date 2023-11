Lumières de Noël: comment éviter les disputes entre voisins?

«N'achetez que des guirlandes lumineuses d'un blanc chaud qui créent une atmosphère chaleureuse et contemplative», conseille Daniel Gliedner. Des guirlandes lumineuses trop lumineuses et aux couleurs vives pourraient perturber le sommeil de vos voisins. De manière générale, il convient de veiller à «veiller à ce que la lumière émise soit limitée à votre propre propriété afin d'éviter d'éventuelles atteintes au bien-être des autres habitants du quartier».

Utiliser des minuteries et limiter les temps de fonctionnement

Mais les gens ne sont pas les seuls à être surpris par des lumières vives: la flore et la faune réagissent également de manière sensible à la pollution lumineuse provenant des projecteurs du ciel et des éclairages verticaux. L’expert recommande d’éviter complètement de tels dispositifs car «la lumière dirigée vers le haut contribue directement à éclaircir le ciel et perturbe le sommeil nocturne des plantes et des animaux dans les espaces verts».