Noël en septembre?: Les calendriers de l’Avent sont (déjà) arrivés!

Il est désormais possible d’acheter des calendriers de l’Avent dès le mois de septembre. Il faudra toutefois patienter encore deux mois avant de pouvoir ouvrir la première fenêtre.

Il y a peu, on était encore au bord de la piscine, mais voilà qu’on se retrouve subitement à Noël avec des newsletters de marques de cosmétiques annonçant l’arrivée de leur calendrier de l’Avent. Dans les magasins aussi, les premiers calendriers contenant du chocolat, du thé et autres ont d’ores et déjà fait leur apparition.