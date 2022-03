Noel Gallagher dit avoir souffert d'intimidations

Après s'être séparé d'Oasis,

vendredi, à la suite d'une querelle avec son frère Liam, Noel

Gallagher a justifié sa décision.

Le musicien britannique Noel Gallagher a justifié son départ d’Oasis, annoncé vendredi après une altercation avec son frère Liam. «Les détails ne sont pas importants et trop nombreux pour en dresser la liste», a déclaré Noel Gallagher, samedi soir, sur le site Internet du groupe. «Mais je pense que vous avez le droit de savoir que le niveau d’intimidations verbales et violentes à mon encontre et à l’encontre de ma famille, de mes amis et de mes camarades était devenu intolérable».