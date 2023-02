Football en France : Noël Le Graët annonce sa démission

Au siège de la «3F», une large page du football français se tourne avec le départ de l'homme d'affaires de 81 ans, rattrapé par les accusations de harcèlement moral et sexuel, une mission d'audit accablante et plusieurs dérapages. Toujours aussi imprévisible et insondable, le «Menhir» du foot français a tardé pour laisser la main, 13 jours après la communication d'un rapport d'audit diligenté par le ministère des Sports.