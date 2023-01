Sonia Souid : Noël Le Graët «me voit comme deux seins et un cul»

«Je me rends à son appartement et quand j'arrive il y a du champagne, je suis un peu surprise»: l'agente de sportifs Sonia Souid a confié à BFMTV avoir été très mal à l'aise lors d'un des ses entretiens avec le président de la Fédération française de foot (FFF). «On échange, on parle de football féminin, sauf que Brigitte Henriques (NDLR: chargée du développement du football féminin à la FFF) ne vient pas et d'ailleurs ne viendra jamais. Je ne sais même pas s'il l'a prévenue de ce rendez-vous».

«Il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient, en tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour m'aider dans ce sens», poursuit-il. «Et là, je me prends une claque énorme parce que j'ai mon président de la Fédération française de football qui me voit comme deux seins et un cul, alors que je me sens compétente ou légitime, j'ai réussi à faire des choses». Les larmes aux yeux, elle estime que le président «doit être exemplaire et il ne l'a pas été».