Football: Noël Le Graët écarté de la présidence de la FFF

Pour la directrice générale Florence Hardouin, qui entretenait des relations exécrables avec Le Graët, la sanction est plus sévère: elle est «mise à pied à titre conservatoire», a annoncé la FFF dans un communiqué. L'intérim de Diallo doit durer «jusqu'au Comex suivant la publication du rapport d'audit» sur le fonctionnement de la FFF, commandé par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et attendu fin janvier.

Dans l'étau après ses propos à l'emporte-pièce sur Zinédine Zidane et la diffusion d'un témoignage sur ses comportements sexistes, Le Graët a cédé les rênes de l'instance à l'issue du Comex spécialement convoqué mercredi pour répondre à la crise qui secoue la «3F».

La réunion avait débuté aux alentours de 11h00 au siège parisien de la Fédération, boulevard de Grenelle. «Je n'ai rien fait, je jure sur votre tête à tous que je n'ai rien fait et que le rapport de l'audit sera très positif pour moi. Il n'y aura rien contre moi», a déclaré Noël Le Graët au début de la réunion.

Les ennuis s'accumulaient pour l'ancien maire socialiste de Guingamp. Et les membres de l'organe décisionnaire de la Fédération (14 en comptant le président) ont peu goûté les derniers épisodes qui écornent sérieusement l'image de l'institution et laissaient planer le doute sur la capacité de son patron à aller au bout de son troisième et dernier mandat complet, prévu en décembre 2024.