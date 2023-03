Témoignage choc : «Noël Le Graët s'est caressé le bas-ventre devant moi»

L'agente de joueurs Sonia Souid est revenue ce jeudi matin sur franceinfo sur les accusations de harcèlement contre l'ex-président de la Fédération française de football. Elle a notamment raconté un rendez-vous à son domicile parisien.

AFP

Dans une interview à franceinfo, ce jeudi matin, l'agente de joueurs, Sonia Souid, a livré un témoignage glaçant d'un rendez-vous «professionnel» qu'elle a eu avec le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, au domicile parisien de celui-ci. La jeune femme démarrait alors sa carrière d'agente et avait 29 ans. Si elle avait trouvé «étrange» cette invitation, elle ne s'était pas spécialement méfiée. «Il m'a dit qu'il faisait ça régulièrement et que c'était une question de confidentialité», a expliqué Sonia Souid, à nos confrères.

«J'arrive au domicile parisien, je vois dans son salon deux coupes de champagne déjà servies», a-t-elle poursuivi. La jeune femme affirme ne pas avoir touché à la sienne, tandis que Noël Le Graët «lui, en revanche, boit et ça a dû le désinhiber». Le rendez-vous dérape alors complètement, selon l'agente de joueurs: «Il tombe sa veste de costume, déboutonne le col de sa chemise… Il est de plus en plus avachi sur son canapé, il écarte les jambes et se caresse le bas-ventre».

«Sonia, j'en suis à ma troisième bouteille, troisième, et je vous attends pour la quatrième»

Sonia Souid, qui dénonce des «gestes pas normaux lors d'un rendez-vous professionnel» se rappelle que le sang lui est monté à la tête, qu'elle avait le souffle court. «Je me sens humiliée, blessée au plus profond de moi, face à mon président qui me manque de respect». Elle précise: «Il ne m'a jamais touchée, il ne m'a jamais retenue de force, mais le harcèlement a duré plusieurs années».

L'agente de joueurs indique que Noël Le Graët l'a ensuite appelée régulièrement et l'a invitée à dîner. Elle a également transmis à franceinfo un message vocal que lui aurait laissé l'ex-président de la FFF. «Sonia, j'en suis à ma troisième bouteille, troisième, et je vous attends pour la quatrième», peut-on entendre dans cet audio. La jeune femme avait décidé de prendre la parole après les propos de Me Thierry Marembert, avocat de Noël Le Graët, dans l'émission «C à vous», sur France 5, dans laquelle il l'accusait de «mentir sur certains points» et «d'interpréter un certain nombre de messages».