Maladie de Charcot : Noémie chantera «aussi longtemps que possible»

LUXEMBOURG - Âgée de 44 ans, Noémie Sunnen souffre de la maladie de Charcot mais elle refuse de se laisser abattre.

«Depuis quatre ans, je suis en fauteuil roulant. Je n'arrive plus à monter à cheval, à skier, faire de l'alpinisme» confie Noémie Sunnen, 44 ans, atteinte de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui atteint muscles et nerfs. Mais malgré tout, elle reste active et positive.