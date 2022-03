Noir Désir repart au combat

Ce sont les premiers mots, les premières notes du groupe mythique depuis l’incarcération de leur leader Bertrand Cantat en 2002.

Les deux compositions sont un inédit, «Gagnants/Perdants», et une reprise de la chanson emblématique de la Commune de Paris, «Le temps des cerises». La première «a été enregistrée par Noir Désir, en réaction au contexte actuel, politique et humain», explique le groupe, selon lequel il lui était «impossible d'attendre pour la mettre à disposition». «Nous, on ne veut pas être des gagnants mais on n'acceptera jamais d'être des perdants (...). Pimprenelle et Nicolas, vous nous endormez comme ça, le marchand de sable est passé, nous on garde un œil éveillé", disent les paroles de cette ballade.