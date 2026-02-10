L'ancien attaquant tchadien Nambatingue Toko, figure du PSG dans les années 1980 et premier buteur de son histoire en Coupe d'Europe, est mort, a annoncé le club mardi.

Carnet noir : Le premier buteur du PSG en Coupe d'Europe est décédé

Nambatingue Tokomon est décédé des suites d'une longue maladie. X

«La famille du Paris Saint-Germain est en deuil. Nambatingue Tokomon, que tout le monde appelait Toko, nous a quittés à l'âge de 73 ans», a écrit le PSG sur le réseau X. Passé par Nice, Bordeaux ou encore Strasbourg, Toko pose ses valises au PSG en 1980. Il y inscrit 43 buts en 171 matches, et remporte deux Coupes de France, en 1982 et 1983.

Le joueur a par ailleurs été le tout premier buteur de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe, au Parc des Princes, face au Lokomotiv Sofia, le 28 septembre 1982.

«Grande tristesse partagée avec tous les amoureux du PSG avec le décès de Nambatingue Toko», a réagi Michel Denisot, ancien président du club. «Grand joueur puis précieux membre du staff, toujours de bonne humeur et attentionné. Expert en football. Il aimait la vie».

