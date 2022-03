Noisettes ont le potentiel, mais pas les bonnes idées

Le premier titre «Sometimes» pourrait être une ballade des Beatles. Dépouillé et inspiré. Pour la suite, on ne dépasse pas le cadre pop kitsch voilé par des grooves légers. Cela dit, sur «Wild Young Hearts», les Noisettes prennent des risques par rapport à leurs pairs.

La voix de Shingai ressemble dans les bons moments (comme sur le titre éponyme) à celle d'Amy Winehouse, et dans les autres, plutôt à celle d'une Lady GaGa un peu prude. Et quand on cite GaGa comme référence, c'est qu'on est loin d'un classique.