Téléphonie mobile : Non aux antennes relais trop proches

CRAUTHEM - Le

tribunal administratif refuse les antennes

relais trop proches

des habitations.

L'affaire n'avait pas fait grand bruit au moment du verdict de la Cour administrative. Pourtant, le 14 juillet dernier, les P&T et l'État ont été condamnés pour avoir placé des antennes relais de téléphonie mobile trop près, à 270m, du domicile d'un couple de Crauthem, près de Roeser. Depuis, l'affaire a été portée devant le médiateur qui doit rendre sa décision.

L'objectif des plaignants est de faire démonter les pylônes. Une affaire qui aurait pu faire jurisprudence, dans la mesure où c'était la première de ce type au Luxembourg. Toutefois, depuis, la loi a changé, et l'installation des antennes relais dépend en grande partie d'un organisme affilié au ministère de l'Environnement. Les communes ont perdu une grande partie de leurs attributions dans le domaine.

Et la population n'est plus consultée lors de la procédure commodo/incommodo, déplorent les Verts. Qui entendent prendre part au débat dès lundi, et émettre leurs propositions.