Guerre en Ukraine : Non, cette femme ne s’est pas mise en scène devant l’hôpital bombardé

L’ambassade de Russie au Royaume-Uni affirmait sur Twitter qu’une Ukrainienne photographiée mercredi dans les décombres à Marioupol était une blogueuse beauté s’étant fait passer pour une victime. C’est faux.

Le tweet de l’ambassade a été suspendu, puis supprimé. Twitter

Au seizième jour de l’invasion russe en Ukraine, la guerre de la communication se poursuit sur les réseaux sociaux. Jeudi après-midi, l’ambassade de Russie au Royaume-Uni s’est fendue d’un tweet s’apparentant à de la désinformation pure et simple. Twitter l’a d’ailleurs rapidement effacé, estimant qu’il enfreignait son règlement. Comme l’explique Le Parisien, le post en question était en lien avec le bombardement d’un hôpital pour enfants de Marioupol, survenu mercredi.

On y voyait la photo d’une victime de l’attaque, emmitouflée dans une couverture, le visage ensanglanté. Dans son tweet, l’ambassade russe affirmait que cette jeune femme était en réalité une blogueuse beauté ukrainienne et qu’elle s’était mise en scène dans les décombres de l’hôpital. «Les premières photos ont en fait été prises par le fameux photographe de propagande Evgeniy Maloletka, plutôt que par des secouristes et des témoins, comme on aurait pu s’y attendre», pouvait-on lire dans ce post.

Très vite, plusieurs internautes ont signalé cette publication et dénoncé son contenu mensonger. Car le compte Instagram de cette habitante de Marioupol la montrait bel et bien enceinte au mois de janvier. Quant à l’auteur de ce cliché devant l’hôpital, il s’agit «d’un photojournaliste bien connu en Ukraine (et) qui couvrait la guerre à Marioupol», s’est indigné sur Twitter Matthew Kupfer, ex-journaliste au Kyiv Post. «Elle n’est pas plus une blogueuse beauté que des millions d’autres jeunes femmes sur le web. (…) En réalité, elle est une victime ordinaire du bombardement», a réagi le journaliste.

Le réseau social a suspendu puis supprimé le tweet de l’ambassade parce qu’il contrevenait à ses règles, «en particulier nos politiques en matière de conduite haineuse et de comportement inapproprié en lien avec le fait de nier des événements violents», a indiqué Twitter au quotidien français.

De son côté, Meta, la maison mère de Facebook et d’Instagram, a annoncé jeudi faire des exceptions à son règlement sur l’incitation à la violence et à la haine en ne supprimant pas des messages hostiles à l’armée et aux dirigeants russes. «En raison de l’invasion russe de l’Ukraine, nous faisons preuve d’indulgence pour des formes d’expression politique qui enfreindraient normalement nos règles sur les discours violents tels que «mort aux envahisseurs russes»», a confirmé Andy Stone, responsable de la communication de Meta.

«Nous continuons de ne pas autoriser des appels crédibles à la violence contre des civils russes», a-t-il ajouté.