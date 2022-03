En Croatie : Non, il ne s'agit pas d'une araignée géante

L'araignée dite «géante» avait fait le tour des réseaux sociaux il y a deux jours. Elle ne mesure en fait qu'une dizaine de centimètres.

La photo d'une araignée «géante» sur une bouée près de la ville de Trogir, en Croatie avait circulé sur la Toile, provoquant la panique chez les touristes. Certains ne voulaient même plus se baigner. Un homme pensait d'ailleurs reconnaître une tarentule des Pouilles, dont le venin peut être dangereux pour l’homme. Pourtant tout est faux.

Si la taille de l’araignée sur les images paraissait énorme, tout est en réalité une question de perspective. Vue comme ça, elle parait impressionnante, mais voilà, la vilaine bébête n’est pas si grosse qu’elle en a l’air sur le cliché utilisé. En effet, ce n’est qu’une question de cadrage et de perspective comme on peut le voir ci-dessous sur un autre cliché de mimikama.at/all», relate le site hoax-net.be, démontant les fake news:

Un de leurs confrères allemands a confirmé la supercherie. «Il n’y a pas d’araignées géantes en Croatie. Celle enregistrée est sur une bouée de corde de sécurité, qui mesure peut-être 10 cm. Et c’est la tarentule à ventre noir qui vit en Croatie. (...) La bouée qui appartient à une corde de sécurité a une longueur maximale de 13 cm et l’araignée est donc beaucoup plus petite. Tout est une question de perspective.» Tout en se voulant rassurant, «la morsure de la tarentule est douloureuse mais pas mortelle». Donc aucune raison de paniquer...