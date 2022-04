En France: «Non, Jean-Pierre Pernaut n'est pas enterré dans notre commune!»

Bouvaincourt-sur-Bresles a tout de même un lien avec la famille Pernaut puisque les parents et les grands-parents du journaliste y ont été portés en terre, a précisé l’élu. Le maire désire désormais que son village retrouve sa tranquillité. Et ce n’est pas la secrétaire de mairie qui lui mettra des bâtons dans les roues. Interrogée par actu.fr, elle a a confié ne plus en pouvoir: «Lorsque je dis que Jean-Pierre Pernaut n'est pas enterré dans notre commune, on me soupçonne de cacher la vérité. On pense que c'est un secret, on ne me croit pas!».