Covid au Luxembourg : Non, la pandémie n'est pas terminée, indique Xavier Bettel

LUXEMBOURG – Le Premier ministre a déclaré qu'au vu de la situation, il était prématuré d'indiquer que la crise sanitaire était derrière nous, rappelant que ce n'était d'ailleurs pas à lui de le dire.

Le Premier ministre n'emboitera pas le pas de Joe Biden et d'Emmanuel Macron. Editpress

«Au regard de la hausse actuelle du nombre de cas Covid et la situation incertaine avant l'hiver, il ne serait pas opportun de déclarer la fin de la pandémie pour le moment», a indiqué Xavier Bettel, dans une réponse au député ADR, Jeff Engelen, qui rappelait que les présidents américain et français, Joe Biden et Emmanuel Macron, s'étaient avancés à dire que la pandémie était terminée.

Le Premier ministre a précisé qu'il relevait «de la compétence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et non d'un gouvernement individuel de déclarer une pandémie et donc de la fin de cette pandémie».

«Le tunnel est encore sombre»

Or, le 22 septembre dernier, le directeur général de l'OMS avait affirmé que la fin de la pandémie de Covid-19 était certes en vue mais encore loin. «Nous avons passé deux ans et demi dans un long et sombre tunnel, et nous commençons tout juste à entrevoir la lumière au bout de ce tunnel», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Mais on en est encore loin, et le tunnel est encore sombre, avec de nombreux obstacles qui pourraient nous faire trébucher si nous ne faisons pas attention».

Dans la dernière semaine de septembre, le nombre de personnes testées positives est passé de 1 300 à 2 324 soit une hausse de près de 80%. Auxquelles il faut ajouter les 876 réinfections (contre 613). Les hospitalisations ont augmenté (de 11 à 14) pour une moyenne d'âge de 53 ans. Trois personnes sont décédées.

