«Coup de gueule» des secours luxembourgeois : Non, le 112 ne vous prêtera pas sa grande échelle pour laver vos carreaux

LUXEMBOURG - À l'occasion de la Journée européenne du 112 ce samedi, les secours luxembourgeois invitent la population à ne pas les contacter pour des broutilles.

En 2022, le central des secours d'urgence du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) - qui fonctionne 24h/24 et 7/7j - a reçu 249 126 appels, soit 682 par jour, ou encore un appel toutes les deux minutes. Si ces presque 250 000 appels ont débouché sur 71 676 interventions, plus de la moitié d'entre eux (56%) n'étaient pas liés à une urgence.

Six personnes se relaient toutes les douze heures. Editpress

À l'occasion de la Journée européenne du 112, ce 11 février, le CGDIS appelle les citoyens à ne pas l'appeler pour des broutilles qui encombrent les lignes de secours d'urgence. Et a donné des exemples d'appels reçus:

Une demande en pleine nuit pour la mise à disposition d’un passeport pour une personne devant prendre un vol le lendemain matin

Des demandes de mise à disposition de la grande échelle des pompiers pour nettoyer des fenêtres ou faciliter les travaux de toiture

L’appel aux pompiers de venir couper des arbres dans un jardin, étant donné les devis trop élevés reçus de la part d’un professionnel

Solliciter l’intervention des pompiers pour remplir une piscine rapidement et gratuitement

De manière récurrente, faire appel aux services de secours pour dégager des véhicules embourbés. Dans ce cas, il faut faire appel à une société de dépannage

Appeler le 112 pour demander l’état des routes et du trafic

Faire appel à l’aide des pompiers pour réparer un téléviseur en panne depuis plusieurs jours

Demander afin que l’ambulance amène les médicaments à domicile, voire que les équipes médicales donnent les médicaments à un patient chez lui

Alerter une ambulance afin d’être ramené chez soi à moindres frais

En raison d’une panne d’électricité, demander l’installation d’un groupe électrogène par les pompiers

Demander en urgence l’intervention des pompiers pour un ascenseur hors service lors d’un déménagement parce que le frigo et la télévision sont bloqués à l’intérieur

Le CGDIS rappelle que de nombreux renseignements sont disponibles en ligne via les onglets principaux sur le site 112.lu. Site sur lequel on trouve également les explications relatives aux urgences à considérer et au déroulement d’un appel de secours.

Le CGDIS recrute et vous invite à rejoindre la grande famille des secours qui compte aujourd'hui plus de 6 800 membres (professionnels et volontaires). Toutes les infos sur 112.lu, rubrique «Recrutement».

Toi aussi deviens Mobile Reporter pour L'essentiel! Tu es témoin d'un événement riche en émotions? Tu es confronté à un fait divers ou une info insolite? Tu as pu capturer en images un violent orage, filmé un accident, ou photographié dans les rues du Luxembourg une star ou même un animal trop mignon là où personne ne l'attendait? Envoie-nous tes images, qu'il s'agisse de vidéos ou de photos (idéalement filmées à l'horizontale en tournant ton téléphone), L'essentiel les relayera sur ses différents médias! Où? Il te suffit de nous envoyer un petit mail à l'adresse reporter@lessentiel.lu avec tes coordonnées et tes images en pièce jointe, sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou encore sur Twitter. Plus d'infos et conditions ici.

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.