Météo au Luxembourg: Non, le mois de juillet n'a pas été si pourri que ça

Un peu moins de soleil, un peu plus de pluie

Les précipitations sur le mois ont été un peu plus élevées que la moyenne, avec 83,8 litres de pluie/mètre carré (l/m²) contre 71,5 l/m² sur les 30 dernières années, mais on est là encore très loin du record du juillet le plus pluvieux (197,2 l/m² en 2000) ou le plus sec (2,2 l/m² en 1949).