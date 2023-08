L'aéroport de Francfort est devenu une piscine après de violents orages

De violents orages, mercredi soir dans l'ouest et le centre de l'Allemagne, ont entraîné de grosses perturbations dans le trafic aérien à Francfort, ainsi que l'inondation de nombreuses rues, garages et caves dans toute cette région. «Les violents orages dans la région du Rhin et du Main, à Francfort, ont entraîné des retards et des annulations de vols. Vingt-trois avions ont dû être déroutés sur d'autres aéroports», a dit un porte-parole de l'un des plus grands aéroports d'Europe.