Pays-Bas : Non sélectionné, le gardien «explose de colère»

Le sélectionneur des Pays-Bas Louis van Gaal a dévoilé vendredi une liste de 26 joueurs retenus pour le Mondial 2022 dans laquelle ne figure pas le gardien de but Jasper Cillessen, ce qui n'a pas (du tout) plu à ce dernier.

«Jasper Cillessen n'a pas été en forme ces dernières semaines. Et la Coupe du monde, c'est maintenant et pas dans cinq semaines», a expliqué le sélectionneur Louis Van Gaal lors d'une conférence de presse.

Van Gaal a donc préféré au portier de 33 ans, le gardien de Feyenoord Justin Bijlow, Remko Pasveer (Ajax) et, à la surprise générale, Andries Noppert (Heerenveen). «Le choix le plus difficile a été de faire la balance entre l'expérience et le talent», a ajouté Van Gaal.