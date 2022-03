Tennis : Non vacciné, Djoko ne peut pas jouer à Indian Wells et à Miami

Le Serbe ne participera aux deux tournois Masters 1000 américains, faute d’être vacciné.

Novak Djokovic a confirmé mercredi qu’il ne jouerait pas les tournois d’Indian Wells et de Miami en raison de la réglementation américaine concernant le Covid, alors même qu’il était inscrit dans le tirage au sort qui a eu lieu mardi. Les États-Unis exigent que les ressortissants étrangers soient vaccinés pour entrer sur leur territoire or le Serbe n’est pas vacciné. Les autorités «ont confirmé que ces règles n’allaient pas changer, je ne pourrai donc pas jouer aux États-Unis», a déclaré le joueur sur Twitter. «Alors que j’étais automatiquement inscrit à Indian Wells et à Miami, je savais qu’il était peu probable que je puisse voyager», a-t-il ajouté.