Tennis : Non vacciné, Djokovic lance sa saison à Dubaï

Le Serbe est de retour à la compétition. Il attend le jeune Italien Lorenzo Musetti au premier tour lundi.

Il s’agira de retrouvailles avec le jeune Musetti, 19 ans, qui avait mené deux sets à zéro contre le Serbe lors du dernier Roland Garros, en 8es de finale. Il avait finalement abandonné alors que «Djoko» avait bien redressé la barre et menait 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0. Djokovic a ensuite remporté son 19e titre en Grand Chelem, puis le 20e à Wimbledon un mois plus tard.

«Je suis excité de revenir et de jouer lundi», a dit le Serbe, 34 ans, aux médias locaux jeudi. «Le tennis me manque après tout ce qui s’est passé», a-t-il ajouté, en référence à cet Open d’Australie remporté par son grand rival espagnol Rafael Nadal, seul en tête désormais chez les hommes avec 21 Grands Chelems, devant Djokovic et Roger Federer (20).