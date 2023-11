La séquence du 2 novembre

«Le Luxembourg, c'est l'excellence et la pertinence. À Luxembourg, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez faire à Dublin, à Londres ou à Francfort», ajoute-t-il, faisant par exemple référence à la diversité des cabinets d'avocats et au multilinguisme, qui selon lui attire des jeunes en quête d'une expérience internationale.

Enfin, Norbert Becker est conscient du défi de rester compétitif. Il évoque notamment le problème du logement, et l'attrait des Luxembourgeois pour une carrière dans la fonction publique. «C'est un phénomène luxembourgeois. Une très grande proportion de la population travaille dans l'État ou le paraétatique. Les enfants de ces familles sont poussés par les parents à rester dans ce cocon hyperprotégé».

Pour ce dernier, Luxembourg fait face à une concurrence de plus en plus féroce en Europe. Norbert Becker, qui mentionne des villes déjà bien installées comme Londres et Dublin, évoque aussi des places émergentes comme Lisbonne, Paris, ou encore Francfort.