Norbert Becker«Réduire le temps de travail aurait des conséquences catastrophiques»

La séquence du 3 novembre

Norbert Becker n'a pas fait de politique, et s'il admet n'avoir jamais eu l'ambition d'être candidat, il s'y est toujours intéressé. «J'ai toujours été libéral et encore plus aujourd'hui. Cette coalition, c'est ce qu'il fallait au pays. Ce sera une coalition de la raison, pas une coalition de l'utopie avec plus d'impôt et moins de temps de travail, avec des conséquences sur l'économie qui auraient été catastrophiques», précise-t-il.