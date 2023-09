Cet arbre, célèbre dans le monde entier, a été «délibérément abattu»

Un arbre parmi les plus photographiés au Royaume-Uni, situé près du mur d'Hadrien dans le nord-est de l'Angleterre, a été «délibérément abattu», a dénoncé jeudi le gestionnaire du parc national où il était planté. «L'Autorité du parc national du Northumberland est en mesure de confirmer que, malheureusement, le célèbre arbre de Sycamore Gap est tombé dans la nuit», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

«Nous avons des raisons de penser qu'il a été délibérément abattu», a-t-elle ajouté. Situé près du mur de l'époque romaine érigé pour empêcher l'invasion de hordes barbares, cet érable majestueux dans un paysage spectaculaire est apparu au cinéma dans le «Robin des Bois» de Kevin Costner en 1991. Selon des photos sur les réseaux sociaux, il ne reste plus qu'une souche de celui qui a été élu «arbre de l'année» en 2016.

«Sans aucun doute coupé à la tronçonneuse»

La police locale a annoncé le lancement d'une enquête et s'attèle à déterminer si une infraction pénale a été commise. La député locale Mary Foy a dénoncé un «acte de vandalisme bête» et «déchirant» d'un repère du Nord-Est. «Jour très triste pour l'emblématique Sycamore Gap, qui fera de la peine à tant de gens à travers le pays, et même le monde», a-t-elle ajouté.