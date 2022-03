Meurtre de Maëlys : «Nordahl Lelandais ne fera plus de mal à personne»

La famille de la petite Maëlys a salué la condamnation à perpétuité de Nordahl Lelandais, mais a regretté que de nombreuses questions demeurent sans réponse.

«La peine est à la hauteur de ce que j’attendais», a déclaré la mère de la fillette de huit ans Jennifer Cleyet-Marrel à l'issue de l'audience, après trois semaines de procès devant la cour d'assises de l'Isère. «La perpétuité, c’est ce qu’on a pris en n’ayant plus Maëlys».

Pour autant, «on ne saura toujours pas de quoi est vraiment décédée Maëlys», a-t-elle relevé. «Il n’y a que lui qui sait, mais il est condamné et j’espère qu’il va penser profondément à tout ce qu’il a fait», a-t-elle ajouté en serrant la photo encadrée de sa fille dans ses bras. Le père de la fillette, Joachim De Araujo, a émis le même regret: «On sait qu’il part en prison et qu’il ne fera plus de mal à personne, ça nous soulage».