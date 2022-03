Un faux ventre pour Nabilla? : «Normalement, c'est sur Beyoncé qu'on dit ça!»

La starlette a répondu aux rumeurs qui l'accusaient de porter un faux ventre de grossesse, comme certains l'avaient prétendu au moment où Queen B attendait son premier enfant.

Derrière la grossesse de Rihanna , classée hors catégorie, c'est celle de Nabilla qui fait couler beaucoup d'encre. Après avoir caché ce nouveau bonheur, la starlette affiche désormais fièrement son baby bump . Ce week-end, elle posait sur Instagram dans une chemise blanche tout en transparence: «Je ne réalise pas. Ma vie a tellement changé en si peu de temps, je vais être aman de deux enfants. J'espère être à la hauteur pour cette nouvelle aventure», a-t-elle confié. «Je suis tellement heureuse, impatiente et j'ai très peur à la fois (...) je me réjouis de te rencontrer mon petit ange».

Elle a ensuite pris la parole pour dénoncer les «psychopathes» qui lancent des rumeurs selon lesquelles elle porterait un faux ventre et aurait fait appel à une mère porteuse. «Je porterai mes enfants jusqu'au dernier si la santé me le permet. Et si je ne peux pas, je n'en ferai pas tout simplement», a-t-elle lancé. «Ils m'inventent des rumeurs comme si j'étais une star internationale. Normalement, c'est sur Beyoncé qu'on dit ça ou des gens comme ça, mais pas moi».