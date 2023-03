Etats-Unis: North West pourrait avoir sa propre ligne de cosmétiques

North West pourrait bientôt avoir une ligne de cosmétiques qui porte son nom . D’après les informations obtenues par Page Six, la maman de la fillette de 9 ans, Kim Kardashian, a déposé une demande de marque pour le nom des quatre enfants qu’elle a eus avec Kanye West – North, Saint, Chicago et Psalm – en 2022 et viendrait de mettre à jour celle formulée pour son aînée.